Alerta per ruixats, tempestes i pedra a bona part de Catalunya: quan i on plou?

Nova ració d'inestabilitat al cel de Catalunya durant aquest dilluns. Un total de 30 comarques es troben en alerta per pluges intenses que aniran acompanyades de tempestes. En alguns punts, el temporal també pot deixar pedra petita i fortes ratxes de vent. Per tot plegat, Protecció Civil demana precaució i activa l'alerta del pla Inuncat contra inundacions de manera preventiva.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu acumulacions de 20 litres per m² en 30 minuts. El nivell de perill és alt a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, als Vallesos i al Baix Llobregat. Un nivell més baix de l'alerta se situa a la resta de l'àrea de Barcelona, les comarques de Ponent i el nord del Camp de Tarragona.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dl. 08:00 a Dt. 20:00 h.

➡ Llindar que es pot superar: >20 mm en 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/71TD8GYmSj — Meteocat (@meteocat) May 5, 2025

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que de forma molt local es pot donar el creixement d'algun barranc o riera a la zona de l'Alt Empordà. A més, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha intensificat la vigilància en barrancs i petits afluents de l’Ebre.

Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) ha posat en prealerta el pla d’emergència del Parc Fluvial del Besòs per possible desbordament del canal central. Protecció Civil recorda que en cas de previsió de fortes pluges s’ha d’evitar aparcar en rieres o punts inundables i no travessar mai rius o rieres a peu o amb vehicle.