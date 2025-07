La circulació de les línies R4 i RL4 de Rodalies ha quedat interrompuda aquest diumenge a la tarda entre Manresa i Calaf per una incidència en la infraestructura, informa Rodalies en un apunt d'X recollit per Europa Press.



Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquest tall de circulació per falta de tensió i ha explicat que hi ha dos trens parats. En un dels trens es farà un transbord en paral·lel i en l'altre es baixarà als viatgers amb ajuda externa, ja que està en un tram de via única.