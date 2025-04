Irídia reclama una fiscalia especialitzada per investigar la brutalitat policial

El centre per a la defensa dels drets humans Irídia ha demanat aquest dijous una fiscalia especialitzada en violència institucional, així com un torn d'ofici d'advocats especialitzats i més formació per a jutges i magistrats sobre aquesta matèria. En la presentació de l'informe sobre violència institucional del 2024, l'entitat ha reiterat les dificultats per tirar endavant processos judicials contra policies, funcionaris de presons o vigilants de seguretat privada en casos d'agressions a ciutadans. Per això, considera que cal un mecanisme independent de control de l'activitat policial, però també més especialització dels diversos operadors jurídics.