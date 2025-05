La Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per a Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies espanyols

La Fiscalia demana 12 anys d’inhabilitació a càrrec públic als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a qui acusa de prevaricació per suposadament haver endarrerit intencionadament la vacunació de la Covid als agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya el 2021. El ministeri públic demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del Servei Català de la Salut, i demana l'absolució per a Francesc Xavier Rodríguez, director de serveis de Salut. La Fiscalia demana l'absolució de tots pel delicte contra els drets dels treballadors.

Per la seva part, els sindicats de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil Jupol i Jucil reclamen per als dos exconsellers i els tres excàrrecs de Salut tres anys de presó, 15 anys d’inhabilitació i pagar una multa de 72.000 euros pels delictes contra els treballadors i de prevaricació. Les defenses dels excàrrecs de Salut neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris.

La vacunació dels agents de la policia espanyola i guàrdies civils estava programada per començar el 14 de març de 2021. La direcció de Salut va ordenar aturar-ho perquè des del govern espanyol s'havia indicat que hi havia problemes amb la vacuna AstraZeneca, en detectar-se casos de trombosis, i que només es vacunés les persones d'entre 60 i 65 anys. El 22 de març es va indicar que ja es podia tornar a vacunar tothom.

El fiscal sosté que tots els investigats "eren plenament conscients que amb la seva decisió discriminaven" els agents espanyols i precisa que en aquelles dates només el 2,8% d'agents de la Guàrdia Civil i el 3,6% d'agents de la policia espanyola destinats a Catalunya havien estat vacunats, mentre ja la tenien el 77% dels Mossos d'Esquadra, i amb percentatges similars la Guàrdia Urbana de Barcelona, policies i bombers.

Els sindicats policials van denunciar aquesta situació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va ordenar la mesura cautelar de vacunar de forma immediata als policies espanyols. Així, el 10 de maig de 2021 ja s'havien vacunat uns 4.506 agents dels dos cossos policials, i es va finalitzar pocs dies després. Finalment, en la sentència el TSJC va resoldre que la direcció de Salut no havia actuat correctament, i la Fiscalia va denunciar-los per prevaricació.