Quan se celebra la Grossa de Sant Joan 2025? El sorteig especial revetlla tindrà lloc el dilluns 23 de juny de 2025, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Es tracta d’un sorteig especial de loteria passiva organitzat per Loteries de Catalunya, que s’ha consolidat com una tradició prèvia a la nit més curta —i més intensa— de l’any.

La Grossa especial Revetlla: hora del sorteig

La Grossa de Sant Joan 2025, com sol ser habitual, se sortejarà als voltans de les 21:00h.

La Grossa especial Revetlla: sorteig i premis

Per aquesta edició, s’han posat a la venda 100.000 números diferents (del 00000 al 99999), cadascun amb 50 sèries, a un preu de 5 euros per bitllet. Hi haurà dues extraccions: la primera determina el número guanyador del primer premi, i la segona, la sèrie del premi extraordinari.

El premi extraordinari s’atorga al bitllet que coincideixi exactament en les cinc xifres i en la sèrie, i és de 500.000 €.

Categoria Coincidència Premi per bitllet Premi extraordinari XXXXX + XX (sèrie) 500.000 € 5 xifres XXXXX 100.000 € 4 primeres xifres XXXX0 1.000 € 4 darreres xifres 0XXXX 1.000 € 3 primeres i darrera xifra XXX0X 105 € 1a i 3 darreres xifres X0XXX 105 € 3 primeres xifres XXX00 100 € 3 darreres xifres 00XXX 100 € 2 primeres i 2 darreres xifres XX0XX 20 € 2 primeres i darrera xifra XX00X 15 € 1a i 2 darreres xifres X00XX 15 € 2 primeres xifres XX000 10 € 2 darreres xifres 000XX 10 € 1a i darrera xifra X000X 10 € 1a xifra X0000 5 € Darrera xifra 0000X 5 €

X: xifres que coincideixen amb el número extret del sorteig

0: xifres que no coincideixen amb el número extret del sorteig

La Grossa de Sant Joan 2025: com comprar els bitllets

Els bitllets es poden adquirir presencialment a qualsevol dels punts de venda de la xarxa comercial amb terminal, on s’imprimeixen al moment. També es poden comprar online, tant a través de la web oficial de Loteries de Catalunya com de la seva app per a dispositius mòbils.

La Grossa especial Revetlla: com saber els resultats i cobrar

Un cop celebrat el sorteig, podràs consultar els resultats a Naciodigital.cat i els resultats es podran consultar també a través dels següents canals oficials:

Web de Loteries de Catalunya

Aplicació mòbil oficial

Punts de venda autoritzats

Així funciona segons l'import guanyat:

Premis fins a 2.000 €: S’ingressen directament al teu compte d’usuari i els pots transferir al teu compte bancari amb un clic.

Premis superiors a 2.000 €: T’enviaran les instruccions per identificar-te i rebre l’import amb totes les garanties.

També pots cobrar a través d’altres vies, segons l’import:

Fins a 120 €: Directament a qualsevol punt de venda.

Fins a 9.999,99 €: A punts de venda, amb transferència bancària.

A partir de 50 €: També pots passar per una oficina de CaixaBank.

Premis de més de 10.000 €: Caldrà dirigir-se a CaixaBank o a l’Oficina d’Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya, al carrer Enric Granados, 33 de Barcelona.

Com es cobra un premi si has comprat el bitllet en línia