L'Audiència de Barcelona confirma que es pot publicar el llibre sobre l'assassinat de Bretón

L'Audiència de Barcelona ha confirmat aquest dimecres la decisió del jutjat número 39 de la ciutat comtal de no paralitzar cautelarment la publicació del llibre El Odio, de Luisgé Martín i l'editorial Anagrama, en què José Bretón confessa com va assassinar els dos fills. Així, ha desestimat la petició de la Fiscalia i la mare de les víctimes, Ruth Ortíz, i ha remarcat que, com que la sol·licitud no està lligada a la presentació d'una demanda, no es compleix la finalitat de les mesures cautelars.

Es tracta, per tant, d'una qüestió de temps i forma, més aviat que de fons. I és que, tal com esgrimeix, les mesures cautelars han de servir per fer possible l'efectivitat de la tutela judicial que pogués atorgar-se si en un procés judicial es dictés una sentència estimatòria, que fa referència a una pretensió de qui la imposa. Amb altres paraules, el tribunal considera que la sol·licitud ha estat presentada prèviament a la interposició d'una demanda davant la imminent publicació del llibre, que estava prevista per al passat 26 de març, i que l'objectiu de paralitzar la publicació mentre es decideix si es presenta una demanda no entra en els supòsits de les mesures cautelars.

"No es pot ser aliè a les circumstàncies que envolten aquest incident ni a la protecció especial que mereixen les víctimes", matisa l'Audiència de Barcelona. Això no obstant, reitera que la legislació processal civil no conté mecanismes que permetin accedir a la petició formulada pel Ministeri Públic de conformitat amb els "raonaments exposats".