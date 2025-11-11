Més alertes al mòbil: el Govern avisarà els conductors de l’estat del trànsit

Res de distraccions al volant. El Govern enviarà avisos als mòbils dels conductors per informar del trànsit a l'AP-7. Com ho farà? Llençant missatges de veu a través d'una nova aplicació del Servei Català de Trànsit (SCT) quan la ubicació del telèfon sigui prop d'alguna incidència.
L'objectiu és evitar episodis de retencions importants com el que es va viure aquest passat cap de setmana, quan dissabte va bolcar un camió cisterna a l'altura de l'Aldea, fet que va provocar retencions durant més de 24 hores arribant als deu quilòmetres de cua. També aquest dimarts al matí un accident múltiple amb camions de càrrega ha provocat un incendi i ha tallat l'autopista al mateix punt que fa uns dies. Aquest és el tercer accident a l'AP-7 en una setmana i, concretament, el segon de camions.
Tal com va avançar El Periódico i ha confirmat RAC1, la idea del Govern és crear una aplicació pròpia de Trànsit. A través de la geolocalització del mòbil, l'aplicació detectarà en quin punt de la carretera es troba el vehicle i enviarà un missatge de veu quan hi hagi incidències a prop que puguin afectar la conducció i el trajecte, com ara un accident, un tall de la via o una inundació. Això sí, només qui la tingui descarregada rebrà els avisos de veu.
Actualment, quan hi ha un accident, Trànsit ho comunica de diverses maneres: a través dels panells lluminosos, la ràdio i les xarxes socials. Alhora, molts conductors utilitzen navegadors com Google Maps o Waze que els permeten conèixer l'estat del trànsit en directe. Per això, amb la finalitat d'evitar que el conductor es distragui mirant una pantalla, i tenint en compte que no tothom condueix mentre escolta la ràdio, el Govern ha decidit fer un pas més i buscar una alternativa perquè tothom rebi els avisos.
En aquest sentit, Trànsit confia que la gent es descarregarà l'aplicació si sap que els avisos són en temps real i funcionen correctament. D'aquesta manera, s'evitaran possibles distraccions i la conducció serà més segura i previsible.
Segons informa RAC1, el Govern català es troba en aquests moments desenvolupant el projecte, que començarà a dissenyar-se a partir del gener del 2026. Si tot va bé, l'aplicació estaria enllestida a finals del mateix any.