La mesura que ja és efectiva per deixar de fumar

El tabac és una de les grans preocupacions de salut pública. Les autoritats intenten desincentivar el consum amb diferents mesures, com la de prohibir fumar en certs llocs públics. Ara, però, un estudi internacional ha explicat quina és la política que ha incentivat que la gent deixi de fumar.

Es tracta ni més ni menys que del preu del tabac, que molts països volen apujar per llei amb l'objectiu d'evitar-ne el consum. Això és el que indica una enquesta realitzada al Regne Unit amb participació de diferents equips d'investigació de Londres i Edimburg i que s'ha publicat a la revista científica BMJ Public Health.

Segons indica l'estudi, per cada un de quatre ciutadans anglesos, el factor del cost de les cigarretes ja és clau per motivar la decisió de deixar de fumar. Els consumidors es fixarien en els estalvis potencials, tot i que el motiu principal encara és el de tenir una bona salut.

Així doncs, dels més de 100.000 enquestats, el 52% asseguren que volen deixar de fumar per motius de salut, mentre que un 23% ho fan pel cost del tabac. Per darrere, un 19% diu que vol deixar de fumar per factors socials i un 12% perquè li ha aconsellat un professional.

Per contra, l'estudi també reflecteix altres mesures que no han tingut massa efectivitat. Només un 4% dels enquestats vol abandonar el tabac pels anuncis dels paquets, mentre que un 3,5% ho fa per les restriccions al tabac en diferents espais.

Els investigadors també expliquen que és probable que la pandèmia de la Covid hagi influït en la proporció d'enquestats que es preocupen per la salut arran del consum del tabac, també perquè durant el període pandèmic es va patir una reducció d'ingressos a causa de la falta d'activitat laboral i social.