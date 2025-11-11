Feijóo designa Pérez Llorca com a candidat al País Valencià per desencallar la negociació amb Vox

El portaveu del PP valencià a Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, és l'elegit com el candidat a substituir Carlos Mazón com a president del País Valencià. Així ho ha determinat Alberto Núñez Feijóo, tal com han confirmat fonts del partit aquest dimarts, després de dies de debat intern entre la direcció estatal i els populars valencians.
Feijóo ha comunicat la decisió a Pérez Llorca en una trucada en què li ha encomanat treballar per aconseguir l'estabilitat al País Valencià com més aviat millor, davant el ple d'investidura que es preveu que convoquin els pròxims dies, una vegada tanquin un acord amb Vox. Pérez Lorca era el favorit a València i està ben considerat per l'extrema dreta, pel qual el seu nom s'ha acabat imposant al de la candidata que preferia Madrid, l'alcaldessa valenciana, María José Catalá.
La tercera via era la de Vicent Mompó, actual president de la Diputació de València, que va destacar pel lideratge en els pitjors moments de la dana: va enviar els treballadors a casa, va presentar-se al Cecopi dues hores abans que Mazón i va donar la cara davant els mitjans de comunicació. Segons va informar EFE i diversos mitjans, els principals dirigents dels populars del País Valencià li donen suport de forma unànime. Si bé, no és diputat, pel qual hauria d'esperar a unes eleccions.
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha telefonat als presidents provincials del partit al País Valencià per comunicar-los la decisió de la direcció nacional, que ha comptat amb el suport unànime de totes les parts, segons fonts populars. El PP tenia marge per confirmar el candidat fins al 19 de novembre, però el transcurs de les converses ja donava Pérez Lorca com el clar favorit.
El PP català felicita Pérez Lorca
Una de les primeres reaccions a l'anunci de Feijóo l'ha fet el PP català. Juan Fernández, portaveu dels populars al Parlament, ha desitjat sort i encerts a Pérez Llorca i ha dit que en la nova etapa al País Valencià "no són importants els noms ni els partits, sinó la reconstrucció de les zones afectades per la dana". En paral·lel, el dirigent ha posat pressió a Vox, a qui ha demanat "altura de mires" i que doni suport a la candidatura.
Mazón ja té substitut abans de comparèixer a la comissió d'investigació
La designació de Pérez Lorca per substituir Mazón arriba a les portes de la compareixença de l'encara president valencià en funcions a la comissió d'investigació de la dana a Les Corts. La gran incògnita que plana sobre la seva actuació aquell dia és quan va ser conscient de la importància del temporal.
La primera versió de l'expresident valencià és que estava incomunicat mentre dinava al Ventorro, però la mentida ràpidament va saltar a la vista. El registre de trucades de l'exconsellera d'Interior, Salomé Pradas, ara investigada per la gestió de la dana, mostra com es posa en contacte amb Mazón entre els 17.37 i les 17.40 del 29 d'octubre després d'intentar-ho i no aconseguir-ho en fins a dues ocasions més, una al voltant de les 13 hores i l'altra a les 16.30. La periodista Maribel Vilaplana també va confirmar que el mòbil de Mazón estava operatiu i l'utilitzava mentre menjaven.
Però encara hi ha un altre element clau en el coneixement de Mazón sobre la situació. En el moment d'aquella trucada amb Pradas, Vilaplana agafa el telèfon i rep un whatsapp de la seva exparella amb un vídeo de les primeres inundacions a Utiel. Una informació deia que la periodista havia mostrat el vídeo al president valencià, però, segons ella mateixa va testificar davant la jutgessa, recorda mirar el missatge en una de les ocasions en què Mazón s'havia aixecat de la taula i, per tant, no li hauria mostrat. Amb tots aquests fets, però, sembla improbable que la màxima autoritat autonòmica desconegués la gravetat de la situació a primera hora de la tarda.