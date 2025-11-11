Denuncien que caixes de donacions per la dana han acabat en un solar d’Algamesí

Centenars de caixes de donacions per als damnificats han aparegut amuntegades un any després en un solar a Algamesí, un dels municipis afectats per la dana al País Valencià. La notícia ha sortit a la llum després que Ana Isabel, una de les activistes que forma part del col·lectiu Nave Albal, dedicat a la recollida i distribució de recursos de primera necessitat per als afectats, publiqués un vídeo a les xarxes per mostrar "la quantitat de donacions ciutadanes tirades a la brossa per la Generalitat Valenciana". També el PSPV d'Algamesí s'ha desplaçat fins al mateix lloc per denunciar la "nefasta gestió" i la "desídia" del govern municipal, format per PP i Vox.
En el vídeo, Isabel explica que el passat diumenge, 9 de novembre, es va desplaçar a la recerca del solar on tones de recursos haurien quedat abandonats després de rebre un vídeo que els alertava de la situació. Un cop arriba al lloc, comença a documentar alguns dels productes que hi ha en les caixes i palets: gel de mans, detergent, bolquers, botes d'aigua infantils o mascaretes. Amb la finalitat d'intentar demostrar que es tracta de recursos que ciutadans van enviar als valencians, l'activista ensenya que en una caixa hi diu “Inusual i el seu equip amb la Comunitat Valenciana, Units per la solidaritat”.
En la mateixa línia, i en cerca d'algun senyal que li servís per corroborar que es tracta d'una nau institucional, Isabel mostra que en una de les portes hi ha el logotip de l'Ajuntament d'Algemesí inscrit.
A mesura que l'activista veu el volum de caixes que hi ha al solar, mostra la seva indignació: "Això és una puta vergonya. Això és part de la gestió de la dana. Això és un insult a tots i a totes perquè això és institucional. Així cuiden les institucions el País Valencià". "Consell, dimissió immediatament", afegeix Isabel.
El PSPV titlla el govern municipal d'"inoperant"
Rafael Lluch, del PSPV d'Algamesí, també s'ha desplaçat fins al solar per denunciar el govern municipal "inoperant" que "ha preferit durant tots estos mesos guardar els recursos en un hangar municipal per destinar-los a la intempèrie".
"Ací darrere meu hi ha tones i tones d'aliments, de recursos de primera necessitat", relata Lluch. "Tones d’ensers llançats a perdre per la nefasta gestió i la desídia del govern municipal que contrasta amb la solidaritat de la gent que ens els va fer aplegar". Uns recursos que asseguren que haurien pogut fer servir els afectats o que després "podrien haver aprofitat les residències de tercera edat, els hospitals o les associacions benèfiques que ho podrien haver repartit on fes falta".