Mor un bomber durant l'extinció d'un incendi en un hotel de Santa Susanna

Un bomber ha mort aquest diumenge al vespre durant l'extinció d'un incendi en un hotel del passeig Marítim de Santa Susanna, al Maresme. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 19.29 hores i han activat inicialment vuit dotacions terrestres. En arribar al lloc, el personal de l'hotel i la Policia Local han informat que l'establiment, on hi havia unes 250 persones, estava completament desallotjat.

Un equip de tres bombers ha accedit a les instal·lacions per localitzar l'incendi, situat al primer soterrani, i ha comprovat que el foc estava apagat, però no totalment extingit. Poc després, s'ha rebut un avís de codi vermell per part d'un dels bombers i s'ha ampliat l'operatiu per trobar el desaparegut.

Amb el foc totalment controlat, l'han localitzat en parada cardiorespiratòria i l'han evacuat a l'exterior, on efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han fet l'assistència mèdica a l'afectat, però les maniobres de reanimació no l'han pogut salvar i finalment n'han confirmat la mort. El SEM també ha atès una altra persona ferida lleu que han evacuat a l'Hospital Sant Jaume de Calella. En l'operatiu han participat tres unitats del SEM, un helicòpter medicalitzat i dos equips conjunts amb els Bombers.

Un #bomberscat ha perdut la vida durant l'extinció d'un incendi a un hotel de Santa Susanna.



📎 Nota informativa: https://t.co/gCmHZpRGVn



Traslladem el condol a la família i als companys. pic.twitter.com/CLpPabxLV9 — Bombers (@bomberscat) May 25, 2025

Els Bombers i el SEM han activat els grups de suport psicològic per atendre els efectius que han participat en l'extinció i se'ls ha rellevat del servei, segons ha informat el cos en un comunicat. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que ha transmès el seu condol als familiars i companys de la víctima, ha obert una investigació per determinar les causes dels fets.

Tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, han expressat les seves condolences per la mort del bomber. Illa ha lamentat la seva defunció en acte de servei i ha transmès el "sentit condol i tot l'escalf" als familiars i companys de la víctima. També ha agraït la feina que fan els Bombers de la Generalitat. Parlon ha lamentat també el succés i ha traslladat el seu condol als familiars i amics del difunt.

Lamento molt la mort d’un bomber en acte de servei a Santa Susanna.



El meu sentit condol i tot l’escalf als seus familiars, i a tots els seus companys i companyes.



El meu agraïment al cos de @bomberscat per la gran tasca que feu com a servidors públics. https://t.co/Qb0JJzsgMd — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) May 25, 2025

L'Ajuntament de Santa Susanna, per la seva banda, ha difós un missatge a les xarxes en què "lamenta profundament" la mort del professional i expressa el condol al seu entorn.