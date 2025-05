Mor un home en un accident de trànsit a la BV-5126 a Calella

Un home ha mort aquest dissabte al matí en un accident de trànsit a la BV-5126 a l’altura de Calella (Maresme). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, la víctima era el passatge davanter del vehicle accidentat, mentre que el conductor ha resultat ferit i l’han traslladat a l’Hospital de Mataró.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís quan faltaven pocs minuts per a les deu del matí. Per causes que s’estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha caigut per un talús. Amb aquesta, ja són 59 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any.

Arran de l’accident, s’han activat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han activat un helicòpter, i dues unitats terrestres i l’equip de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).