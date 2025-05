Mor una dona atropellada en un accident de trànsit a Barcelona

Segon accident de trànsit a Barcelona en un sol dia. Una dona de 77 anys ha mort aquest matí de dilluns atropellada per una furgoneta, tal com ha informat l'Ajuntament de la capital catalana. Els fets s'han produït en un accident de trànsit al número 125 de la travessera de Gràcia.

Des del consistori expliquen que la víctima ha estat traslladada amb vida a un centre hospitalari, però finalment ha acabat perdent la vida. A lloc dels fets han comparegut dotacions de la Unitat Central d'Atestat de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, que ha elaborat l'atestat per esclarir les causes de l'accident. A més, també hi havia ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques i efectius dels Bombers.

Es tracta de la primera mort d'un vianant a Barcelona en un accident de trànsit en aquest 2025. En paral·lel, cal recordar que aquesta matinada de dilluns ha mort un motorista en xocar contra un semàfor a l'altura del número 72 de l'avinguda Litoral, al districte de Sant Martí, segons ha informat l'Ajuntament. La víctima és un home de 42 anys.

Fins al lloc també s'han desplaçat dotacions de la UCAT de la Guàrdia Urbana per tal de fer l'atestat i esclarir les causes del sinistre, i ambulàncies del SEM. Aquesta és la tercera víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2025. El consistori ha lamentat la seva mort i ha traslladat el condol a la família i amics.