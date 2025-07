Mor una dona atropellada pel seu propi cotxe al districte de Gràcia de Barcelona

Una dona de 80 anys va morir aquest divendres després d'aparcar el seu vehicle i que aquest es desfrenés i l'atropellés en un carrer del districte de Gràcia de Barcelona. Els fets van passar cap a les 14.00 hores. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions de la Guàrdia Urbana per realitzar l’atestat corresponent i esclarir les causes del sinistre.

També van intervenir ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i un equip del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Aquesta és la sisena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2025. El consistori lamenta la seva mort i trasllada el seu condol a la família i amistats.

Preocupació pels accidents de trànsit

D'altra banda, Ramon Lamiel director del Servei Catala de Trànsit, després de la nit negra de Carnaval en què van morir nou persones a les carreteres catalanes va compartir que estan molt preocupats per les franges més joves -menors de 35 anys- dels conductors, que són més de la meitat dels morts d'aquest 2025. A més, va destacar que són les demarcacions de Barcelona i Tarragona les que estan concentrant la sinistralitat. "Lleida i Girona s'estan comportant bé", va dir.

En aquest sentit, Trànsit va poder constatar la presència d'alcohol com un dels grans motius dels darrers accidents, així com l'excés de velocitat. "Haurem d'enfortir l'estratègia contra la velocitat", va anunciar aleshores, alhora que va fer una crida a la conscienciació: "Si beus, no condueixis".