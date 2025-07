La queixa d’una llibreria històrica de Barcelona: «Osti ja!»

La llibreria Calders del barri de Sant Antoni de Barcelona ha fet una publicació a X queixant-se d'una situació que es viu en els establiments d'oci o comerç quan hi entren famílies amb infants.

En la publicació denuncien que els pares deixen als fills sols per la llibreria mentre els adults miren o compren llibres. Aquesta situació crea, moltes vegades, incomoditats per la gent que treballa en aquests tipus d'establiments, ja que s'han d'encarregar que els infants no deixen els llibres escampats per tot arreu, han de controlar que no trenquin o embruten mentre juguen o, inclús, vigilar que no molestin altres clients.

Que no deixeu els vostres fills sols a la llibreria, osti ja! — Llibreria Calders (@LaCalders) July 26, 2025

Els xiquets i les xiquetes durant aquestes edats encara volen jugar i tot els pareix curiós. És natural que corrin de dalt a baix pels llocs o que criden el nom dels seus pares per atraure la seva atenció, encara que no tots es comporten de la mateixa manera.

Tot i això, aquestes situacions, en ambients tranquils i silenciosos com les llibreries, poden provocar incomoditat o molestar als treballadors que han d'endreçar la tenda o als clients que volen passejar pels passadissos, i aquesta és una responsabilitat que, sobretot, recau en els adults responsables.

És per aquest motiu que, en moltes llibreries, existeix un espai dedicat especialment per als infants que volen passar una estona jugant i aprenent a la vegada entre llibres, sempre acompanyats dels seus pares.

Un crit reivindicatiu per Sant Jordi

Aquest no és l'únic reclam que fa la llibreria a través de les seves xarxes socials. Enguany per Sant Jordi també van publicar un tweet denunciant la inflació del preu dels llibres el dia 23 d'abril. I ho van fer comparant-ho amb un cas fictici de les mones de pasqua. "Imagineu si durant tot l'any fessin mones i el dia de la mona en fessin de dolentíssimes, les venguessin el triple de cares i vosaltres les compréssiu!", van expressar a la publicació.

La recomanació de la Calders era visitar les llibreries en qualsevol altre moment de l'any per trobar-hi llibres a més bon preu que per Sant Jordi.