Tiren cafè a llibres sobre Palestina en una llibreria de Barcelona

La llibreria Finestres del carrer de la Diputació de Barcelona ha denunciat en un comunicat que ha estat víctima d'una agressió a la secció dedicada al conflicte entre Israel i Palestina.

L'acció va ser enregistrada per les càmeres de seguretat el dimarts vora les sis de la tarda. Un home es va apropar a la prestatgeria on hi havia un centenar de llibres que tractaven tot el relacionat amb Palestina i va abocar "intencionadament" un got de cafè sobre els títols. Segons els responsables de la llibreria, s'hi pot veure "clarament" com l'acte de l'home va ser deliberat.

En total, s'han malmès 29 llibres pertinents a set títols diferents que s'endinsen en el conflicte que es viu al Pròxim Orient. La llibreria barcelonina ha denunciat l'atac a Instagram mitjançant el comunicat i fotografies dels llibres tacats de cafè.

Una onada de solidaritat s'ha despertat en veure la publicació de la llibreria: diversos clients s'han ofert a comprar els títols malmesos. La llibreria ha anunciat que posa els exemplars a la venda i que els diners que es recullin els donarà íntegrament a l'UNRWA, l'agència de Nacions Unides per al poble palestí.

Els responsables de l'establiment titlen que aquest "atac no va només contra el patrimoni cultural sinó que atempta contra la llibertat d'expressió i en contra de la veu del poble palestí". Davant aquesta agressió, la llibreria Finestres referma el seu compromís "amb el pensament crític, la pluralitat d'opinions i la defensa de la cultura com a espai de diàleg i resistència".