Una llibreria de Barcelona expulsa un grup de turistes: «Això no és un lloc turístic»

Situació insòlita la que es va viure aquest dilluns a la llibreria Calders de Barcelona. Tal com va explicar la mateixa botiga del barri de Sant Antoni, els amos van haver de fer fora una trentena de persones que formaven part d'un tour turístic. Tal com van relatar, van entrar a fer fotos aprofitant el dia de Sant Jordi.

Sorpresos per l'escena, van preguntar si es tractava d'un tour i els van confirmar que d'això es tractava. "Això no és un lloc turístic", van contestar, però van obtenir com a resposta que havien entrat a la llibreria del passatge Calders de la capital catalana com a part de l'itinerari "perquè és Sant Jordi".

Bueno, acabem de fer fora a 30 persones guiris: fotos, fotos, fotos, oh, beautiful...

- És un tour, això?

- Sí.

- És que això no és un lloc turístic.

- Ja, però com que és Sant Jordi.

- Pues menos.



... i dos clients que miraven llibres tranquil·lament, ens han donat les gràcies. — Llibreria Calders (@LaCalders) April 21, 2025

Davant la situació, els responsables de la llibreria Calders van acompanyar els turistes fins a la sortida. "Dos clients que miraven llibres tranquil·lament ens han donat les gràcies", va relatar el mateix negoci a través de les xarxes socials.