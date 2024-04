Operació sense precedents: l'Hospital Sant Joan de Déu salva una menor amb una agulla de dentista clavada al cervell

L'Hospital Sant Joan de Déu ha realitzat una cirurgia molt complicada per salvar la vida d'una menor d'edat de quatre anys. El motiu: tenia una agulla de dentista clavada al cervell. Segons ha explicat La Vanguardia, la nena va visitar un dentista de Barcelona perquè se li tractés una càries, però va patir un problema greu. L'agulla se li va quedar clavada i va arribar fins al sistema nerviós.

La intervenció del centre hospitalari barceloní va ser "sense precedents", relaten des del mateix Sant Joan de Déu. La mare de la nena va explicar al diari la situació en la qual van extreure-li la xeringa de la boca de la seva pròpia filla i no hi havia cap mena d'agulla. S'havia quedat clavada i no la podien extreure cap dels dentistes de la consulta de l'Eixample on va ser intervinguda.

Després de diversos intents, van trucar al cap de cirurgia maxil·lofacial de l'Hospital Sant Joan de Déu, el doctor Josep Rubio, per demanar-li consell sobre com actuar. En un congrés a Tenerife, els va demanar per telèfon que traslladessin la menor al centre on treballa i allà intentaria intervenir-la. Dues nits ingressada i, juntament amb el doctor José Hinojosa, també de l'hospital barceloní, van intervenir la nena amb èxit.

Una operació sense precedents

La cirurgia era molt complicada i va ser de llarga duració, relaten al diari del Grup Godó, ja que l'agulla estava incrustada en un petit orifici per on passen nervis i artèries. Per tant, la intervenció requeria molta delicadesa, paciència i previsió de moviments per evitar qualsevol dany.

Amb una incisió al costat dret del cap, van aconseguir extreure-li l'agulla després de diversos dies amb ella incrustada. El triomf quirúrgic i el cas tan excepcional han aconseguit que la intervenció sigui presentada al pròxim Congrés de la Societat Espanyola de Neurocirurgia que se celebrarà a Jaén, a més de publicar-ho en una revista científica. La nena no té cap mena de seqüela, només una cicatriu i una gran història.