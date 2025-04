Augment de casos de xarampió a Catalunya: 25 detectats en els primers mesos de l’any

Augment de casos de xarampió a Catalunya. L’Agència de Salut Pública (ASPCAT) n'ha confirmat 25 aquest any, amb dades fins al 22 d’abril. Durant tot el 2024 el total de casos va ser de 31. Dels casos d'enguany, tretze són importats: deu procedeixen del Marroc; i un del Vietnam, Corea i França, respectivament. Pel que fa a la resta, l’origen és desconegut.

Els afectats són divuit homes i set dones, que tenen entre 10 mesos i 61 anys. Hi ha 2 persones vacunades amb una dosi; vuit no vacunades i quinze amb estat vacunal desconegut. Quant a la distribució per mesos, set casos es van notificar el gener; deu, al febrer; dos, al març i sis, a l’abril. S'han notificat tres brots des de principis d’any: un al territori de Tarragona i dos al Barcelonès Nord-Maresme.

Davant l'augment del xarampió en els darrers anys a Catalunya i a països de l'entorn, el Consell de Col·legis de Metges va publicar una nota fa uns dies demanant als professionals sanitaris fer “un esforç” per augmentar la conscienciació davant aquesta malaltia i reconèixer-ne possibles casos; verificar l’estat vacunal dels pacients i promoure la vacunació.

Segons indiquen els col·legis de metges en el comunicat, la cobertura vacunal actual a Catalunya és de més del 97% amb una dosi i del 94% amb dues dosis, però adverteixen que “sempre existeix la possibilitat d’importació de casos procedents de països amb baixa cobertura vacunal i alta circulació del virus".

Segons informa Salut, el xarampió comença amb símptomes similars als catarrals (ulls vermells, secreció de nas, tos i febre superior als 38 °C) i, més endavant, apareix una erupció vermellosa característica que s’inicia al cap i es va estenent a la resta del cos.

La malaltia es transmet habitualment per contacte directe amb les secrecions nasals o de la gola de les persones infectades i, menys sovint, per contacte amb objectes recentment contaminats amb aquestes secrecions.