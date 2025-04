Més de 40 quilòmetres de retenció a les carreteres per l'operació sortida del pont de maig

Retencions arreu de Catalunya. El primer dia de l'operació sortida del pont de l'1 de maig, acumula vora les 19:00 hores, quaranta quilòmetres de cua a les diverses carreteres del país. 97.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona, el 20% dels previstos

La principal aturada és al nus de la Trinitat, a la B-20, amb més de nou quilòmetres de retenció. També al nus de la Trinitat, però a la B-10, hi ha sis quilòmetres d'aturada. Al nus del Llobregat, a la C-32, hi ha quatre quilòmetres de congestió. També a la C-32, hi ha cinc quilòmetres de cua entre Argentona i Mataró.

Pel que fa a l'AP-7, hi ha set quilòmetres de retencions entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, nou entre Vilafranca del Penedès i Subirats sentit Tarragona i tretze a Castellet i la Gornal cap Tarragona. A la resta de carreteres s'hi pot circular amb aparent normalitat.