«Pensava que era boira, però feia olor de clor»: així s’ha viscut el confinament químic

VILANOVA I LA GELTRÚ | A les 2.20 h de la matinada d'aquest dissabte, una nau d’una empresa de productes químics per la neteja de piscines ha calat foc a Vilanova i la Geltrú. L’incendi ha cremat 70 tones de productes i un núvol de clor ha tapat la ciutat. No ha estat fins a les 5.30 h del matí, que les poblacions afectades han rebut un missatge de Protecció Civil en què anunciaven el confinament de 5 municipis.

“Ha sonat l’alarma al mig de la nit, no entenia què estava passant. M’he aixecat a tancar totes les portes i finestres perquè és el que deia el missatge” explica la Noelia Jurado. Com ella, unes 150 000 persones han rebut l’alerta durant la matinada, però ja feia tres hores que l’incendi estava actiu. Des de l’inici de l’incendi fins a l’avís de Protecció Civil, la policia ha patrullat els carrers enviant la gent a casa per un “núvol tòxic”.

A aquells que se’ls va allargar la nit de divendres van viure una situació d’incertesa i desinformació. “Estava tornant a casa cap a les 3.30 h i, quan miraves cap a dalt del carrer, només veies blanc. Pensava que era boira, però feia olor de clor”, explica Pau Batlle. No ha rebut el missatge de Protecció Civil i no ha sabut que estava passant fins avui al matí. “He dormit amb la finestra oberta”, confessa.

“Vam trucar a la policia perquè pensàvem que hi havia un incendi”, explica la Sara Jiménez, que estava a un local del centre de Vilanova amb les amigues. Van sortir a l’exterior cap a les 2.30 h del matí i van notar un ambient estrany, entre fum i una boira amb una olor molt fort. La policia els va contestar que s’afanyessin a tornar a casa, que hi havia un incendi químic i era perillós quedar-se al carrer. “Vam intentar avisar al local, però els porters no feien cas. Al cap d’uns minuts van aparèixer tres cotxes de policia que anaven demanant la gent que marxés”.

Dubtes al carrer

Els agents van tenir una nit intensa. “Anaven amb mascaretes dins del cotxe, passant per carrers del centre on no poden circular, fent un crit perquè la gent tornés a casa”, detalla Jiménez. La gent no sabia què estava passant, s’intentaven protegir amb jerseis o mocadors perquè la boira de clor era molt intensa. “Em va començar a picar molt la gola, els ulls i em marejava”, recorda.

Paula Gracia també hi era al centre, en un altre local, que es va oferir com a lloc d'acollida per aquells que preferien no marxar a casa a causa del fum. “Teniu dues opcions, o quedar-vos aquí, o marxar a casa”, els van dir. També lamenta que la policia només va proporcionar mascaretes als treballadors: “Hi havia gent que tenia trenta minuts a peu fins a casa seva i anaven desprotegits”.

A l'altra cara de la moneda d’aquesta nit estan els treballadors. Violeta Martínez estava fent torn a un pub d’una plaça del centre de la vila, bastant concorreguda les nits de cap de setmana. Cap a les 3 de la matinada, la policia va desallotjar la plaça, però no el seu local. “Com van veure que estava buit i nosaltres recollíem, no van entrar i no ens van avisar. No vaig entendre què passava fins que m’ho van explicar en sortir de treballar. Vaig arribar a casa que em picava tota la pell”, explica a aquest diari.

"Estem incomunicats"

A causa de l’incendi, s’han tallat les línies de tren de Sitges fins a Sant Vicenç de Calders. També les línies d’autobusos i s'han tancat els accessos a Vilanova. “El tren surt des de Sitges, no passa per Vilanova, tampoc hi ha servei alternatiu. Les sortides i entrades a Vilanova estan tancades. Estem totalment incomunicats” lamenta Mar Gallego, que havia d’agafar el transport públic per anar a treballar i no podrà perquè no pot sortir de la ciutat.

A altres els ha passat a la inversa: estaven fora del municipi i no han pogut tornar a Vilanova. És el cas de Marc Villanueva, que havia anat a passar la nit a casa de la seva germana a la Bisbal del Penedès. Avui s’han aixecat i ha vist que no podia tornar a casa perquè les carreteres estaven tallades i no el podien venir a buscar.

Una cosa semblant li ha passat a Pol Roselló. Té un projecte musical amb altres companys com a punxadiscos i la nit de divendres tocaven a Sant Feliu de Llobregat. “Eren passades les 4 de la matinada quan estava recollint. Em va trucar la meva mare per avisar-me que no podia tornar a casa perquè hi havia un núvol tòxic i les carreteres estaven tallades”. Van haver de parar a Vilafranca del Penedès, trucar a la policia i demanar que els deixessin entrar. Els van dir que podien tornar però amb les finestres tancades i l’aire apagat. “Quan ens apropàvem a Vilanova, hi havia un núvol negre que no ens deixava veure res. Feia molt mala olor”.

Incertesa dels treballadors

Una de les altres incògnites ha estat la feina. “M’ha sonat l’alarma i al cap de dues hores havia d’anar a treballar i no sabia què passaria en aquesta franja de temps”, explica la Mar, que treballa a Barcelona i havia de marxar a les 8 del matí. “He hagut d’escriure a les superiors a les 5.30 h”.

A Vilanova i la Geltrú, tots els negocis han tancat i no han començat a obrir fins al migdia, quan han aixecat el confinament als cinc municipis -tot i que a Vilanova demanaven precaució a l’hora de sortir de casa -. “Ens han dit que no vinguéssim a treballar, però que estiguéssim atents per si en algun moment ja podíem desplaçar-nos”, explica Pol Alentorn, que entrava a treballar a les 6 del matí.