Petards de Sant Joan: per què afecten tant gossos com gats i com evitar-ho?

Sant Joan és sinònim de petards. T'agradin més o t'agradin menys la tradició així ho marca i els carrers de les ciutats ja ressonen en alguns moments del dia. Molta gent els gaudeix, però també n'hi ha d'altres que no ho passen bé quan se n'estan tirant. Sovint, els provoquen estrès, nervis i por, fins al punt de desestabilitzar-los emocionalment.

Els petards, a més, també afecten els animals. Els especialistes calculen que entre un 30 i un 40% dels gossos pateixen repercussions físiques i psíquiques quan els humans tirem petards. De fet, la contaminació acústica i els efectes perniciosos sobre el benestar de moltes persones i animals que causen els petards han provocat que existeixin campanyes per eliminar-ne l'ús.

Els animals que més s'espanten són els gossos, ja que tenen una gran capacitat auditiva, però no són els únics: els gats també poden alterar-se amb les llums i sorolls dels coets. Davant de l'explosió d'un petard, les mascotes poden quedar paralitzades, es posen a tremolar, s'amaguen i, inclús, tenen taquicàrdies.

A més, un dels animals que té una reacció de pànic més gran és el cavall, ja que intenten escapar, i poden arribar a saltar tanques i ferir persones i inclús a ells mateixos. Per això, amb aquests animals, es recomana extremar precaucions i vigilar-los.

Com protegir els animals domèstics durant la revetlla

El millor és que les mascotes estiguin en llocs on se sentin segurs i protegits. Durant aquests dies serà millor que no es quedin gaire estona sols, ja que si estan acompanyats el seu malestar disminuirà. A més, si les mascotes s'han de quedar soles a casa, no han d'estar tancades a una habitació. Els gossos, sobretot, preferiran estar en un espai ampli, per on es pugui moure i, si convé, amagar-se.