Retards que poden superar l'hora a la línia R4 per l'avaria d'un tren

Tarda accidentada a l'R4. Es registren retards que poden superar l'hora a la línia per l'avaria d'un tren, segons ha informat Rodalies. Les demores es produeixen entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. També hi ha retards a la línia R1 en sentit Maçanet-Massanes, en aquest cas de 15 minuts, per una incidència a l'estació de L'Hospitalet de Llobregat.