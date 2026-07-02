Retencions de 10 quilòmetres a l'AP-7 a Gelida per un accident que talla un carril

L'accident entre un camió i diversos vehicles a l'AP-7 a Gelida aquest dijous a la tarda ha obligat a tallar un carril en sentit Girona, la qual cosa provoca retencions d'uns 10 quilòmetres. Segons informa el Servei Català de Trànsit en una anotació a X recollida per Europa Press, també hi ha cues d'uns 4 quilòmetres en sentit contrari per l'efecte badoc.\r\n\r\nAquesta autopista també té complicacions a la Pobla de Montornès (Tarragona), on un accident entre un camió i un cotxe ha obligat a tallar la via a primera hora, tot i que a les 17.30 ja té dos carrils habilitats.\r\n