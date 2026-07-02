02 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Retencions de 10 quilòmetres a l'AP-7 a Gelida per un accident que talla un carril

Societat

  • Trànsit adverteix de diverses retencions en l'AP-7 -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de juliol de 2026 a les 18:05

L'accident entre un camió i diversos vehicles a l'AP-7 a Gelida aquest dijous a la tarda ha obligat a tallar un carril en sentit Girona, la qual cosa provoca retencions d'uns 10 quilòmetres. Segons informa el Servei Català de Trànsit en una anotació a X recollida per Europa Press, també hi ha cues d'uns 4 quilòmetres en sentit contrari per l'efecte badoc.

Aquesta autopista també té complicacions a la Pobla de Montornès (Tarragona), on un accident entre un camió i un cotxe ha obligat a tallar la via a primera hora, tot i que a les 17.30 ja té dos carrils habilitats.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar