Sant Jordi per la Llengua culminarà la manifestació del 23 d'abril davant l'Ajuntament

Sant Jordi per la Llengua, una iniciativa que ja compta amb el suport d'un centenar d'entitats de la societat civil, ha anunciat aquest dijous que la manifestació pel centre de Barcelona el pròxim 23 d’abril, diada de Sant Jordi, en defensa del català, acabarà davant l'Ajuntament de la ciutat. El lema "Per un futur en català, recuperem la Barcelona popular" serà la pancarta principal. La iniciativa proposa acabar el recorregut amb un acte a les portes del consistori, tal com han detallat els portaveus de la iniciativa, Núria Alcaraz i Adrià Font, en una roda de premsa per detallar el recorregut definitiu. La concentració arrencarà a les 19h de la plaça Universitat i seguirà pel carrer Pelai, plaça Catalunya, carrer de Fontanella, plaça Urquinaona, Via Laietana, Jaume I fins a la plaça Sant Jaume. Sant Jordi per la Llengua -amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, Plataforma per la Lengua, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), entre altres- vol confrontar així "la mobilització popular amb l'immobilisme dels governs de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona".