Tallada la circulació de la xarxa convencional entre Saragossa i Barcelona i en trams de l'R15, l'R14 i l'R13

La circulació ferroviària de la xarxa d'ample convencional entre Saragossa i Barcelona es troba tallada per una incidència a la infraestructura entre Móra la Nova i Ascó, segons ha informat Adif. D'altra banda, tampoc hi ha servei de l'R15 entre Ascó i Móra la Nova i Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera entre Riba-Roja d'Ebre i Móra la Nova. Per últim, també està tallada la circulació de l'R13 i l'R14 entre les estacions de Lleida i Riu Milans per una incidència en la tensió de la catenària.\r\n