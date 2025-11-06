06 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Tallada la circulació de la xarxa convencional entre Saragossa i Barcelona i en trams de l'R15, l'R14 i l'R13

  • Una usuària de Rodalies, en una estació.
  • Un tren de Renfe, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 07:51
Actualitzat el 06 de novembre de 2025 a les 07:52

La circulació ferroviària de la xarxa d'ample convencional entre Saragossa i Barcelona es troba tallada per una incidència a la infraestructura entre Móra la Nova i Ascó, segons ha informat Adif. D'altra banda, tampoc hi ha servei de l'R15 entre Ascó i Móra la Nova i Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera entre Riba-Roja d'Ebre i Móra la Nova. Per últim, també està tallada la circulació de l'R13 i l'R14 entre les estacions de Lleida i Riu Milans per una incidència en la tensió de la catenària.

Et pot interessar