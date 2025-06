Talls a les rondes de Barcelona provoquen 10 quilòmetres de retencions

Tarda de retencions a les principals artèries de circulació de Barcelona. A la Ronda Litoral, a l'altura del Moll de la Fusta en sentit Trinitat per la pèrdua de la càrrega d'un camió, hi ha fins a sis quilòmetres de retencions.

La ronda de Dalt, també ha estat tallada a les 16:00 per un accident, a les 17:00, el trànsit és més fluid i hi ha dos quilòmetres de retencions. A més, a la ronda de Dalt, a l'altura del nus del Llobregat, hi ha sis quilòmetres de cua i al nus de la Trinitat quatre.