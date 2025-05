Un centenar d'estudiants acampen per demanar que la UAB trenqui els vincles amb Israel

Un centenar d'estudiants ha passat la primera nit acampant al voltant del Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per reclamar al centre que trenqui tots els vincles amb Israel. El col·lectiu ha matinat i ha organitzat un acte de protesta coincidint amb la celebració del Claustre, estirant-se davant de l'accés a l'edifici per no impedir-hi l'accés, però sí fer visible la protesta i reclamar que es compleixin els acords presos el maig de 2024 per desvincular-se de qualsevol mena de relació amb Israel. Fonts de la UAB han detallat que han avançat per fer efectius els acords i, entre altres, acollir alumnes palestins, però admeten que no se n'ha fet publicitat de les accions dutes a terme.

El col·lectiu d'estudiants ha iniciat una acampada indefinida, que reprodueix la que es va fer fa un any per reclamar a la UAB que trenqués relacions amb Israel pel conflicte armat. Llavors, el Claustre va aprovar una declaració de condemna als atacs i en va reclamar una solució pacífica, iniciant els tràmits per a suspendre els acords de col·laboració amb universitats, empreses i centres de recerca israelians i a continuar acollint universitaris refugiats per les conseqüències del conflicte.