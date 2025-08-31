Un cotxe avariat a l'AP-7 provoca uns 10 quilòmetres de retencions de la Roca a Llinars del Vallès

Un cotxe avariat a l'autopista AP-7 ha obligat a tallar durant una estona un carril a la Roca del Vallès aquest diumenge a la tarda. Això ha provocat uns 10 quilòmetres de retencions fins a Llinars del Vallès. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, ja s'ha obert el carril addicional en sentit contrari a l'habitual a l'AP-7 entre Llinars i Montornès del Vallès per facilitar els desplaçaments cap a Barcelona. Tot i això, segueix la congestió en trams de lentitud entre Sant Celoni i Vilalba Sasserra en sentit sud i entre Llinars i la Roca del Vallès en el mateix sentit.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n🟡 A l'AP-7 hi ha trams de lentitud entre Sant Celoni i Vilalba Sasserra en sentit sud\r\n\r\n🔴 Retencions entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud\r\n\r\n🟡 Trànsit intens entre Montornès i la Roca del Vallès en sentit nord pic.twitter.com/rAoL2PBmrN\r\n— Trànsit (@transit) August 31, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n