Unes 2.000 motos decorades fan una «parenoelada motera» a Barcelona

Unes 2.000 motos, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han circulat aquest diumenge per la ciutat disfressats de Pare Noel en la "parenoelada motera". Amb disfresses nadalenques i vehicles decorats, els motoristes han recorregut en diferents grups alguns dels principals carrers de la ciutat, pels quals han fet sonar el clàxon i han forçat les marxes per fer notar la seva presència davant la sorpresa de ciutadans que passejaven pels carrers. Els motoristes han arrencat a les 17 hores a Montjuïc i han anat fins al Moll de Llevant, tot passant per alguns dels carrers més icònics i concorreguts de la ciutat, com ara el passeig de Gràcia, la plaça de Catalunya i la Via Laietana.
Els organitzadors han convocat els motoristes a les 16 hores al carrer dels Tarongers, des d'on aproximadament una hora després han iniciat la marxa. Durant el recorregut, els motoristes han circulat sota la mirada de ciutadans i turistes, que s'han aturat a mirar i fer fotos, especialment en els carrers més transitats. Els participants en la "parenoelada motera" han circulat en tot moment en diferents grups i entre altres vehicles.
Des de Montjuïc, els motoristes han passat per la plaça d'Espanya, la Gran Via de les Corts Catalanes, el passeig de Gràcia, la plaça de Catalunya, el carrer Pelai i la Vida Laietana fins arribar al litoral.
Davant la convocatòria de la "parenoelada motera", la Guàrdia Urbana ha "adequat el servei" per minimitzar l'afectació al trànsit i garantir la seguretat dels vianants. Com ja es va fer l'any passat, des del cos asseguren que han estat vigilants sobre possibles infraccions per denunciar-les en cas que se'n tingui coneixement o els agents les observin. Segons la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Guàrdia Urbana va imposar 173 multes a participants de la "parenoelada motera" de l'any passat per infraccions com forçar marxes o circular pel carril bus.
Una desfilada polèmica
La "parenoelada motera" continua generant polèmica. L'any passat entitats i veïns van protestar contra la desfilada per la contaminació ambiental i acústica que provoca, així com per les afectacions al trànsit que genera. Enguany per quart any consecutiu la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament adoptar les mesures necessàries per evitar la "parenoelada motera", tot al·legant que té un impacte negatiu en l'àmbit ambiental, acústic i en la mobilitat.
Ha avisat del risc d'afectacions a la salut de les persones i a la seguretat ciutadana per "imprudències" en la conducció per impedir la marxa. A més, ha apuntat que el recorregut inclou algunes de les vies o zones més transitades de la ciutat, com plaça Catalunya, passeig de Gràcia o Via Laietana, i com va establir en dues resolucions el 2022 i el 2024, recorda que el consistori pot sancionar les conductes que constitueixin infraccions administratives. En la sol·licitud, la Sindicatura també ha demanat si les persones organitzadores han sol·licitat la corresponent llicència o autorització perquè, asseguren, "no ho havien fet en les darreres convocatòries".