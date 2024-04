Joan Obiols s'endinsa en la vida del maqui i la resistència contra el franquisme

El tastet d'història que ens ofereix aquest Sant Jordi el prolífic escriptor solsoní Joan Obiols i Rios ens endinsa en el món de la resistència antifranquista dels maquis, en la persona de Jesús Caellas Aymerich, conegut popularrment com el Jesús de la Francesa, nascut el setembre de 1921, a la plaça de Santa Llúcia, de Solsona, una plaça en aquell moment farcida de gent treballadora.

Per una de les causalitats de la vida, Caellas passarà al Maquis l'any 1944. A la part del Llevant (Castelló i València), a la província de Terol i a part de la de Tarragona el coneixeren com a Carlos, el Catalán o Carlos el Catalán. L'any 1949 marxarà a l'exili a França, del que ja no retornà mai més.

Sobre l'autor:

Joan Obiols Rios neix a Solsona el 1955, és llicenciat en Geografia i Història, i Dret per la UNED i Màster Universitari en I'Espanya Contemporània, al Context Internacional per la mateixa universitat.

EL MAQUI, Jesús Caellas Aymerich. CARLOS EL CATALAN o el Jesús de la Francesa és el seu tretzè llibre.

Els anteriors llibres han estat: Tarancón, el seu pas per Solsona (1946-1964); Miguel-Santos de San Pedro, bisbe de Solsona i virrei de Catalunya (1624-1630); Josa, més que un poble de muntanya; La Paraula era Fatima; Gusen: del Solsonès als camps de concentració nazis: L'última espurna de la Inguisició; Tiuixent, història, costums i gent; Solsona Roja 1936-1939; La Transició al Solsones; La oleada migratoria hacia Solsona (1939-1975), No sólo de Mecina Bombarón y de la Alpujarra Granadina; L'epidènmia de la grip espanyola de 1918 a Solsona i Les cases de prostitució a la Solsona de la Segona República. Així mateix va fer la traducció de la Topografia médica de Solsona y distritos adyacentes del Dr. Josep Falp i Plana, l'any 2000.

També té una menció especial al 6è Premi Pirineu de Narració Literària i ha.sigut fìnalista en el 10è Premi Pirineu de Narració Literària.