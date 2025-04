Dia de celebració a Solsona per la reobertura del Cine París, tancat des de la pandèmia

El Cine París de Solsona ha tornat a aixecar la persiana aquest dissabte després que l'any 2020 es veiés obligat a tancar per la pandèmia. Cinc anys després, l'equipament ha obert les portes de nou i ho fa amb una gestió liderada íntegrament per voluntaris. La primera pel·lícula que s'ha projectat és 'Casablanca' i ha reunit unes 250 persones -la platea té 489 localitats-. Diumenge el públic podrà veure 'Wolfgang' i abans de la projecció hi haurà una conversa amb l'equip de producció del film. El president de l'Associació d'Amigues i Amics del Cine París, Martí Abella, ha expressat a l'ACN que a Solsona "hi ha una emoció important" per la reobertura del cinema. "És un equipament molt important per a la ciutat", ha remarcat.

Cua per comprar entrades pel film `Casablanca` al Cine París de Solsona

Mar Martí

Que el Cine París de Solsona hagi reobert amb la projecció de 'Casablanca' no és casualitat. I és que aquest clàssic del 1942 dirigit per Michael Curtiz i protagonitzat per Humphrey Bogart i Ingrid Bergman inclou la mítica frase 'Sempre ens quedarà París'. "La d'aquest cap de setmana de reobertura ha estat una tria molt ideològica", ha confessat el president de l'associació que gestiona l'equipament, Martí Abella. A banda de 'Casablanca', el Cine París projectarà aquest diumenge la pel·lícula 'Wolfgang', dirigida per Javier Ruiz Caldera i basada en la novel·la homònima de Laia Aguilar. "Prioritzarem el català, i projectarem cinema català i en català sempre que puguem", ha remarcat Abella.

La platea del Cine París de Solsona

Mar Martí

El Cine París de Solsona va obrir l'any 1964 de la mà del solsoní Fidel Codina. La sala va romandre oberta fins a l'esclat de la pandèmia de la covid l'any 2020 i, des d'aleshores, estava tancada. Després d'anys de negociacions, finalment el cinema ha pogut reobrir aquest dissabte gràcies a un acord de col·laboració entre la propietat de les instal·lacions i l'Ajuntament de Solsona, que es farà càrrec de la meitat del lloguer de la sala -15.000 euros-. L'altra meitat l'assumirà l'entitat que s'ha creat per gestionar l'equipament, l'Associació Amigues i Amics del Cine París. De moment, ja compten amb 150 voluntaris i 320 socis.

Un voluntari s`encarrega de la projecció de la pel·lícula

Mar Martí

I és que el Cine París serà gestionat íntegrament per voluntaris. Abella ha explicat que els voluntaris seran els encarregats de vendre entrades i crispetes, gestionar el bar o projectar les pel·lícules. Per això, tots ells han passat una petita formació per poder dur a terme aquestes tasques. De fet, creu que el model de gestió que han impulsat a Solsona es pot exportar a altres ciutats del país. "Som una proposta nova i creiem que pot servir a altres llocs. Catalunya està plena de bons cinemes que han hagut de tancar", ha expressat Abella.

"Avui és un dia de celebració molt important"

L'alegria es notava entre el públic que aquest dissabte no s'ha volgut perdre la reobertura del cinema. És el cas d'Ignasi Farràs, que ha assegurat que "és un dia de celebració molt important". "En un moment en què els cinemes estan tancant, poder obrir-ne un a Solsona és tot un orgull per a la ciutat", ha destacat Farràs. També ho creu Maria Claret, que lamenta que durant aquests cinc anys s'han hagut de desplaçar a ciutats properes com ara Manresa si volien veure una pel·lícula i creu que això feia que "segurament molta gent es tirava enrere". Per la seva banda, Joan Parcerisa exclamava que avui és una "festa molt gran", mentre que Núria Lorente ha explicat que s'ha volgut fer voluntària del Cine París perquè quan va tancar li va fer molta llàstima i "volia fer tots els possibles perquè això funcionés".