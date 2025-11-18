Art solsoní i cardoní a l’exposició-subhasta contra el càncer de Manresa

Del 14 al 28 de novembre, la sala Espai7 del centre cultural manresà acollirà la mostra organitzada per la delegació de l’Associació contra el Càncer a Manresa. Una exposició que enguany compta amb la participació d’un centenar d’obres d’artistes i col·leccionistes d’arreu del Principat, principalment del territori de la Catalunya Central. Una xifra d’expositors que no s’assolia d’ençà de l’any 2008. Enguany, a més, l’alumnat del col·legi L’Ave Maria ha estat el responsable de biografiar els nous artistes i elaborar els comentaris de les obres per la subhasta.
D’entre el gruix d’obres que s’exposaran, s’hi compten les significatives creacions d’artistes i col·leccionistes de Solsona i de Cardona. De la vila ducal, podrem gaudir de l’obra plàstica dels pintors Jordi Pintó, Carmen Batista i Anna Maria Fernández, així com també d’un conjunt de sis quadres de notables artistes del segle XX d’una col·lecció familiar. De les terres solsonines, hi participaran els pintors Ramon-Àngel Davins, Jaume Roure i Jaume Cuadrench, de l’Escola de la Ribera; el prolífic artista Aleix Albareda; i també una natura morta de Francesc Domingo Castellà (1920-2011), provinent d’una col·lecció particular. Amb aquesta valuosa aportació, ambdós municipis contribueixen a realçar enormement aquest històric certamen, que un any més serà el més concorregut en nombre d’expositors del calendari artístic manresà.
Les obres seran exposades a la sala Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa, del 14 al 27 de novembre, de dimarts a diumenge, de 17:30 a 20:30h. El divendres 28 de novembre, a les 19h, tindrà lloc la subhasta d’obres, conduïda per l’historiador cardoní Ovidi Cobacho Closa. Les obres no adjudicades romandran a la venda a la seu de l’entitat manresana fins passades les festes nadalenques. El total d'ingressos obtinguts en aquest esdeveniment benèfic es destinaran íntegrament a la recerca en càncer i a programes d’ajuda directa per a pacients i famílies afectades, contribuint a millorar la seva qualitat de vida.