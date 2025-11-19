El TRAU porta a escena «El crèdit», la gran comèdia de Jordi Galceran

El dissabte 22 de novembre, el festival TRAU presenta El Crèdit, una comèdia intel·ligent i punyent escrita per Jordi Galceran, que arriba en una versió produïda per la companyia El Traspunt de Cardona, amb Valentí Farràs i Jesús Ratera a l’escenari.
El text de Galceran parteix d’una premissa aparentment senzilla: un home sol·licita un crèdit a una sucursal bancària, però la seva petició és denegada per la manca de garanties. En lloc d’acceptar un no per resposta, el client planteja una contraoferta sorprenent que desafia la dignitat i la posició de poder del director de l’oficina. Aquest joc de manipulació i seducció verbal, ple de girs i diàlegs àgils, revela la fragilitat humana, la desesperació econòmica i l’absurditat de les relacions de parella, segons han destacat diversos crítics.
Des de la seva estrena l’any 2013, El Crèdit s’ha consolidat com un dels texts més emblemàtics de Galceran, interpretat en múltiples produccions amb gran acollida. Aquesta peça combina una estructura aparentment minimalista —escenografia senzilla, només dos personatges— amb un diàleg viu i una tensió creixent que manté l’espectador pendent de cada volta argumental.
Amb aquesta versió de El Traspunt, el TRAU aprofita per acostar al públic local una comèdia sofisticada i alhora accessible, on el riure serveix com a mirall crític de la nostra societat. Farràs i Ratera aporten la seva experiència i química escènica per fer brillar el text de Galceran, mentre que el to general de l’obra convida a la reflexió sobre temes tan actuals com la crisi financera, l’ego personal i les relacions humanes.
TRAU 2025 - Programació
EL CRÈDIT
El Traspunt
dissabte 22 de novembre 21 h
10€
TATRAU Teatre
AMORT
AmarT
diumenge 30 novembre 18 h
10€
TATRAU Teatre
Venda d'entrades online a entrades.turismesolsones.com i una hora abans de l'espectacle a TATRAU Teatre