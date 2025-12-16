El Consell Comarcal del Solsonès lliurarà aquest divendres el Premi Signum a l’historiador Ramon Planes Albets

El Consell Comarcal del Solsonès celebrarà aquest divendres, a partir de les vuit del vespre, l’acte de lliurament del Premi Signum, un guardó que reconeix trajectòries de rellevància en els àmbits cultural, social o històric del territori. Enguany, el premi serà atorgat a l’historiador Ramon Planes Albets (Solsona, 1958), després que el Ple comarcal n’aprovés la concessió en la sessió del passat mes de novembre. L’acte comptarà també amb una actuació musical a càrrec de Montserrat Isanta i Belisana Ruiz, que interpretaran diverses cançons.
Reconeixement a una trajectòria de més de quaranta anys
El Premi Signum distingeix la contribució excepcional de Planes en la recerca històrica i la defensa del patrimoni cultural català i solsoní. Amb més de 200 treballs publicats, la seva obra és considerada una referència en l’estudi de la història econòmica i agrària, les indústries rurals, la història de l’art i la protecció del patrimoni als Països Catalans.
Una part destacada de la seva recerca s’ha centrat en la història de Solsona i el Solsonès, amb aportacions clau sobre l’evolució econòmica i demogràfica, la indústria urbana, les nissagues locals i figures rellevants del territori. També sobresurt la seva tasca en la recuperació i ordenació dels arxius públics de la ciutat, especialment els fons notarials i municipals, fins a la constitució de l’Arxiu Comarcal del Solsonès. Planes és, igualment, autor de llibres de referència com Un cop d’ull a la història de Solsona, il·lustrat per Pilarín Bayés, i L’Hospital d’en Llobera. Lectures d’història de Solsona, dedicat a l’edifici que actualment acull la seu del Consell Comarcal.
A més del seu vincle profund amb el patrimoni local, aquest guardó se suma a altres reconeixements que ha rebut al llarg de la seva trajectòria, com el Premi Extraordinari de Llicenciatura de la Universitat de Barcelona i el Premi Jaume Sarri de l’Institut d’Estudis Catalans pels seus estudis sobre l’arxiu històric de Solsona.