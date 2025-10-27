El pòdcast Llegir acomiada l’any a Solsona amb Joel Díaz i Marc Giró

Dedicat a l’humor i a la literatura i capitanejat pels solsonins Uriol Gilibets i Eduard Gener, el pòdcast Llegir clourà la difusió regular d'aquest 2025 amb un esdeveniment de vocació petita, ambició mitjana i gran format. El 29 de novembre, a partir de les 19 h, la sala polivalent de Solsona es convertirà en l’epicentre de la Festa Major de Llegir, un enregistrament especial de dos programes obert al públic.
Per aquesta festa major a l’engròs, el pòdcast tindrà la participació dels comunicadors Joel Díaz i Marc Giró, dos convidats de luxe ben coneguts pels amants de l’humor i la comunicació.
Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir en línia a través de la plataforma de turisme Solsonès. L’entrada anticipada sense sopar tindrà un preu de dotze euros, mentre que a taquilla en costarà quinze. També hi haurà una entrada combinada que inclourà entrepà i beguda per divuit euros. Així mateix, les persones que vulguin comprar el sopar directament in situ el mateix dia podran fer-ho amb un tiquet de sis euros. L’accés serà gratuït per als mecenes del programa.
Una arrencada de festa major… de veritat
La vetllada adoptarà tots els símbols de l'arrencada d'una festa major: cercavila d’entrada amb improperis locals, l’amenització musical de l’Orquestra Jezz Club, improperis, domassos, seguici, garlandes i potser alguns ballets. Durant la gravació hi haurà servei de barra i, en acabar, se celebrarà un sopar popular a peu dret a càrrec de la foodtruck local La Salivera, per al qual s’oferiran entrepans de botifarra, opcions vegetarianes i tapes diverses amb productes de temporada i de Literatura i humor amb ADN solsoní
D'ençà del 2023 que el pòdcast Llegir ha fet un pas endavant en la professionalització del projecte a través de convidats vinculats amb la literatura i la cultura catalana, així com directes oberts al públic general. Aquestes cites, de caràcter mensual, han anat tenint lloc en diversos espais de Solsona i d'arreu.
Aquest projecte autogestionat neix domèsticament amb la convicció de produir-se des del lloc i amb el lloc i, per tant, amb una aposta clara per la descentralització cultural i la sostenibilitat professional. Actualment, es pot escoltar a les plataformes habituals (Spotify, Ivoox i Youtube). Així mateix, el programa disposa de l'Aixeta, una plataforma de micromecenatge per a tots aquells i aquelles que vulguin col·laborar en la continuïtat del format.
- Esdeveniment: Festa Major de Llegir amb Joel Díaz i Marc Giró
- Data: 29 de novembre de 2025
- Hora: 19 h
- Lloc: sala polivalent de Solsona
Tipologia d'entrada:
● Mecenes registrats fins al 26 d'octubre: entrada gratuï
● Entrada anticipada (sense sopar): 12 €
● Entrada combinada (inclou sopar): 18 €
● Entrada a taquilla (sense sopar): 15 €
● Tiquet de sopar per adquirir el mateix dia: 6 €