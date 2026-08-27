Fam de Sopa de Cabra a Solsona per a l’Oktoberfest 2026

A Solsona, l'anunci del retorn de Sopa de Cabra ha generat una resposta immediata. Més de trenta anys han passat des de l’últim concert de la banda a la capital del Solsonès. Aquesta vegada, la Sala Polivalent es prepara per acollir-los el dissabte 24 d'octubre durant la gira que commemora quatre dècades del grup. El concert forma part de l’Oktoberfest 2026, una cita impulsada per la Joventut Solsonina. Entre els fans i la població, la notícia ha tingut ressò. En només tres hores, les 800 primeres localitats, venudes presencialment i a un preu promocional, es van esgotar. La plaça Major es va omplir de persones que esperaven, tot formant una cua des de primera hora de la tarda que avançava pel carrer Castell. Diversitat d’edats, tot i que predominaven els adults de més de quaranta anys, molts amb la voluntat de reconnectar amb l’època dels noranta mitjançant el repertori clàssic del grup.
Èxit de la venda i impacte local
La Joventut Solsonina va comunicar que s’havien distribuït ja unes 800 entrades d’un total superior a 1200. La gestió de les següents fases de venda, així com informació addicional, es centralitza al perfil d’Instagram @joventutsolsonina.
La programació de l’Oktoberfest no es limita a aquest concert. El festival, fidel a la seva tradició, suma propostes diverses: cerveses i actuacions de gran format. S’hi afegeixen The Hooligans, La Big Bandida i 2Manyminairons dins l’oferta musical complementària.
Aquesta edició també posa sobre la taula un sopar popular, la presència de food trucks i el bingo tradicional. D’aquesta manera, el ventall d’activitats pretén abastar tot tipus de públic que decideixi participar-hi.