La Fundació Pere Màrtir Colomés continua el cicle de xerrades per a famílies amb una sessió dedicada a l’estimulació sensorial

La Fundació Pere Màrtir Colomés continuarà el dia 13 de desembre (dissabte), el seu cicle de xerrades adreçat a famílies amb persones grans. En aquesta ocasió, la trobada girarà al voltant de la pregunta “Què és l’estimulació sensorial?”, i anirà a càrrec d’Eva Montané, psicòloga.
La xerrada tindrà lloc a les 11 h a la residència (plaça Antoni Guitart, 2 – Solsona), i oferirà una aproximació clara i pràctica a l’estimulació sensorial: què és, com pot beneficiar les persones grans, com es treballa al centre i com les famílies poden contribuir-hi en el seu dia a dia. L’objectiu és proporcionar eines i coneixement per reforçar el benestar emocional, cognitiu i físic de les persones ateses.
Amb aquest cicle, la Fundació vol seguir oferint espais d’aprenentatge, reflexió i acompanyament per a les famílies, sempre posant al centre la dignitat, les necessitats i la qualitat de vida de les persones grans.
Sobre la Fundació
La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés és una entitat sense ànim de lucre de Solsona dedicada a l’atenció integral de les persones grans. A través de la seva residència, centre de dia i habitatges tutelats, acompanya les persones en una etapa clau de la seva vida amb calidesa, professionalitat i respecte.
El seu equip, format per prop de 90 professionals, treballa diàriament per oferir un servei de qualitat basat en la confiança, l’atenció personalitzada i el vincle amb el territori. La seva missió és garantir un acompanyament digne, posant especial atenció a les necessitats físiques, emocionals i socials de cada persona.
La Fundació aspira a ser un referent en l’àmbit social i sanitari de la comarca, guiada pels valors de l’hospitalitat, l’espiritualitat, la dignitat, la transparència i el compromís.