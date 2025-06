La psicoanalista Elizabeth Escayola presenta a Solsona un llibre que convida a escoltar els infants 

Com es pot observar un infant sense caure en convencionalismes i redescobrir el món. Això és el que intenta transmetre, especialment a partir de l'abordament de l'experiència autista, la psicoanalista Elizabeth Escayola amb el seu llibre Palabra quieta (Ned Ediciones, 2024), que presentarà dissabte, dia 21, a les dotze del migdia a la biblioteca Carles Morató. Per fer-ho, tindrà la complicitat de la psicòloga i psicoanalista solsonina Montse Colilles.

La primera part del llibre consta de narracions d'escenes d'infants, la majoria autistes, escrites a partir de la pràctica clínica de l'autora, per mostrar la importància de mirar i escoltar els infants. En la segona part, es contextualitzen les escenes des de la psicoanàlisi. Alhora, l'autora recorre a la poesia per a explicar allò que s'escapa en la prosa.

Elizabeth Escayola és membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Palabra quieta s'adreça tant a professionals de l'àmbit de la petita infància com al públic en general per saber com acompanyar un infant autista i per a prendre consciència del que els nens i nenes poden ensenyar als adults. El pròleg és d'Enric Laurent, expresident de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi, i l'epíleg, de l'escriptora Lolita Bosch.

Cartell de la presentació

Activitat: Presentació del llibre Palabra quieta, d'Elizabeth Escayola, a càrrec de l'autora i Montse Colilles

Dia: 21 de juny de 2025

Hora: 12 h

Lloc: saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató