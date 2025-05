Josep Thió, de Sopa de Cabra, diagnosticat d'autisme amb 60 anys: «Tranquil·litza saber què et passa»

Sopa de Cabra triomfa als escenaris des de fa 40 anys amb la veu de Gerard Quintana, però una altra part imprescindible del grup és el guitarrista i compositor Josep Thió. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, Thió ha explicat que ha estat diagnosticat d'autisme quan està a punt de complir 60 anys i ha relatat com ho ha viscut tot plegat.

Thió assegura que ho passava molt malament cada cop que pujava a l'escenari. L'ansietat arribava fins a tal punt que després de cada actuació havia d'estirar-se al llit i que a vegades no s'aixecava durant un o dos dies. "El meu cos entén que pujar a l'escenari és un perill vital i reacciona així", ha apuntat Thió als micròfons de la ràdio pública.

No era l'únic cas en què el guitarrista ho passava malament. Quan es trobava amb la família en àpats, per exemple, o en qualsevol acte que li suposés una exposició pública. En paral·lel, pateix hipersensibilitat a certs sons, com poden ser els sorolls mecànics i repetitius.

"M'agradaria trobar la manera de continuar amb Sopa de Cabra sense patir tant": el guitarrista Josep Thió confessa al #SuplementCatRàdio que s'ha plantejat deixar el grup arran del diagnòstic d'autisme https://t.co/FXMYSYnrGj pic.twitter.com/HGXR6vVWLO — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) May 17, 2025

Primer va pensar que era depressió, però la medicació receptada no l'ajudava. També va pensar que l'alcohol no l'ajudava, i per això va deixar de beure. Però aquelles crisis als escenaris i en altres espais públics continuaven. L'estiu passat, però, tot va canviar.

Thió va patir una forta depressió i va començar a rebre les visites de la seva actual psiquiatra. Després de dues sessions, l'especialista va dir-li que tenia símptomes compatibles amb el trastorn de l'espectre autista. "Ara entenc que, tot i que no m'agrada, la meva vida no corre perill", ha assegurat a El Suplement.

El membre de Sopa de Cabra ha dit que és "tranquil·litzador" conèixer quin és el problema de salut que es té i que també ha après a posar-li remei: "Desconnectar totalment és el que millor funciona per autoregular-se de nou". De moment, Thió s'ha compromès a fer els dos anys de gira pel 40è aniversari del grup, però més enllà no vol donar res per fet i no descarta la jubilació.