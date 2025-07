Els Amics de les Arts celebren els 20 anys amb una gran festa

Els Amics de les Arts han celebrat aquest divendres els 20 anys de trajectòria amb "una gran festa d'aniversari" al Poble Espanyol. A la festa, en el marc del Guitar BCN i davant gairebé 6.000 persones, no han faltat els grans himnes que formen part de la cultura catalana com Jean-Luc, Louisiana o els camps de cotó, 4-3-3 o Ja no ens passa, amb l'Orfeó Català que ha acompanyat la banda en alguns dels temes.

Ferran Piqué, membre del grup, ha definit el concert al Poble Espanyol com una "gran trobada d'amics", amb amics a dalt de l'escenari i també a baix per celebrar dues dècades de carrera. "Està sent un any de celebracions increïble", afegeix Dani Alegret.

El grup ha començat el concert amb la popular Ja no ens passa, un dels seus temes més emblemàtics de l'àlbum Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure. Al llarg de la nit i amb un públic entregat, celebrant tots els seus temes, Els Amics de les Arts han repassat durant dues hores 20 anys de cançons, que han anat des de La nit sembla que serà nostra, Citant Mercè Rodoreda, L'home que doble en Bruce Willis o 4-3-3, fins a Jean-Luc o Semblava que fossis tu.

L'Orfeó Català i un home disfressat de gos

A la banda habitual s’hi han sumat un quartet de corda i un trio de vents i l'Orfeó Català ha acompanyat Els Amics de les Arts a l'escenari en diverses ocasions quan han interpretat Apunto Shakespeare, Tots els homes d'Escòcia o Louisiana o els camps de cotó, una de les seves peces més populars.

Un dels moments més emotius de l'actuació al Poble Espanyol ha estat quan a L'home que treballa fent gos, el cuiner Jordi Roca ha aparegut disfressat de gos que ha portat el pastís d'aniversari que havia fet i ha donat als tres membres de la banda.

Concerts a Catalunya durant 2026

Les entrades per l'esdeveniment al Poble Espanyol es van exhaurir en tres hores. Joan Enric Barceló explica que la bona rebuda del concert els ha fet pensar que a partir del 2026 el públic ha de tenir noves oportunitats de veure l'espectacle arreu de Catalunya. De fet, Barceló ha anunciat que faran concerts l'any que ve per tot el territori català perquè "molta gent s'ha quedat fora". "És una forma d'allargar la festa", afegeix Alegret.

Enguany, Els Amics de les Arts actuaran el 30 d'agost a l'Espiga Rock de Sueca; el 19 de setembre al Trui Teatre de Palma i el 10 d'octubre a la Sala prat del roure a Escaldes Engordany, a Andorra.

Trajectòria i memòria col·lectiva

Al llarg de la seva carrera, Els Amics de les Arts han venut més de 100.000 discos, han rebut 3 Discos d’Or i un de Platí, i ha estat reconegut amb més de 20 premis, incloent-hi 19 Premis Enderrock, 2 Premis UFI i 3 Premis ARC. Han protagonitzat campanyes per a Estrella Damm i el FC Barcelona (2011), van compondre l’himne oficial dels Mundials de Natació 2013 en tres idiomes, i el 2021 van crear la banda sonora de la campanya d’estiu de la CCMA.