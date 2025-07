Una cinquantena de persones protesten al MNAC abans de l'arribada dels tècnics de l'Aragó aquest dilluns al museu. Entre els manifestants hi ha l'expresidenta del Parlament i exconsellera de Cultura Laura Borràs o els diputats de Junts Francesc de Dalmases, Agustí Colomines i Ennatu Domingo; el líder de l'ANC, Lluís Llach o el president del Consell de la República, Jordi Domingo, així com representants de l'AMI, que s'han situat a les portes de les oficines del museu, que és per on es preveu que hi entrin els tècnics. Al lloc hi ha quatre furgons de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra.

Està previst que els tècnics entrin aquest matí al MNAC a les sales 16 i 17 per fer els treballs tècnics necessaris per conèixer l’estat de les pintures murals i dur a terme l’aixecament fotogramètric de les obres, tal com va anunciar divendres la consellera d’Educació, Cultura i Esport del govern aragonès, Tomasa Hernández.