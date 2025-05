L'Escola de Dansa de Solsona oferirà una nova edició del Festival de Dansa

L’Escola de Dansa Solsona us convida a deixar-vos endur per La Màgia del Moviment, un espectacle vibrant i ple de sensibilitat que celebra la força expressiva del cos i la passió per la dansa.

Durant dues tardes úniques, els dies 7 i 8 de juny a les 18 h, la Sala Polivalent de Solsona s’omplirà de ritme, emoció i bellesa amb la participació de tot l’alumnat de l’escola. En aquest viatge per diferents llenguatges coreogràfics —dansa clàssica, contemporània, moderna i danses urbanes—, veureu com cada moviment es transforma en emoció pura sobre l’escenari.

Hi actuaran el Petit Ballet, el Jove Ballet Solsoní i el Tem de Hip-Hop Competició, mostrant el treball, el talent i la il·lusió de tot un curs. Una oportunitat única per veure créixer la dansa a casa nostra i per emocionar-se amb l’art i l’esforç dels nostres joves ballarins i ballarines.

No us ho perdeu: veniu a viure La Màgia del Moviment!

Dies i horaris:

- dissabte 7 de juny a les 18 h

- diumenge 8 de juny a les 18 h

Preu:

- entrada general: 8 euros. A la venda anticipada a Entrades Solsonès.