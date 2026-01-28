Neix Enten(i)ment, un nou espai radiofònic dedicat a la salut mental per abordar-la obertament

A Enten(i)ment volem parlar de salut mental sense embuts: de manera accessible, propera i sense estigma. Aquest és l’objectiu de la nova coproducció radiofònica de Solsona FM i el Consell Comarcal del Solsonès a través del Centre Sanitari, que neix amb la missió d’obrir espais de reflexió, informació i sensibilització al voltant de la salut mental, entesa com una part essencial de la salut global, posant-la al mateix nivell que la salut física. La intenció és utilitzar les ones per apropar l’enteniment a tota la població dispersa pel Solsonès.
El diccionari ens diu que posar enteniment és assentar el cap, entrar en raó, posar seny, reposar-se. Més enllà del significat literal de la paraula, el nom d’aquest espai juga amb el doble sentit d’“entendre la ment” i “entendre’ns millor”, reflectint la voluntat del projecte de fomentar la comprensió, el diàleg i el benestar emocional col·lectiu. El programa tindrà una periodicitat mensual i abordarà, en cada edició, diferents temes relacionats amb la salut mental, com ara l’ansietat, l’autoestima, les relacions personals, l’adolescència, l’ús de pantalles o la gestió emocional, entre d’altres.
Cada programa seguirà una estructura clara i accessible, pensada per arribar a tota la població. En primer lloc, es definirà el tema tractat; seguidament, s’aportaran dades reals i contrastades; a continuació, es presentaran eines pràctiques; i finalment, es plantejaran situacions quotidianes que convidin a la reflexió. Tot plegat s’exposarà amb un llenguatge clar i directe.
El programa compta amb la participació de la Núria, psicòloga del Centre Sanitari del Solsonès, on exerceix com a Referent de Benestar Emocional i Comunitari (REBEC), que actuarà com a guia experta al llarg dels diferents episodis.
L’estrena d’Enten(i)ment coincideix amb la celebració del Carnaval, una de les festes més emblemàtiques del Solsonès. En aquest primer programa es posarà el focus en com es viu la salut mental en un context festiu, caracteritzat per una elevada intensitat emocional, la presència de grans concentracions de persones i la voluntat de desconnexió de la rutina. El Carnaval pot ser una font d’alegria, comunitat i sentit de pertinença, però també pot generar situacions de risc o de malestar emocional. En aquest context, el programa abordarà qüestions com el consum de tòxics, la pressió de grup — especialment entre adolescents i joves—, el paper de les colles com a espais de pertinença, i la manera com poden viure aquestes festes les persones neurodivergents, sovint invisibilitzades.
Parlar de salut mental en un entorn festiu no pretén aigualir la celebració, sinó contribuir a fer-la més segura, inclusiva i conscient. L’objectiu d’Enten(i)ment no és jutjar ni prescriure conductes, sinó oferir informació, eines i espais de reflexió que ajudin a viure amb més benestar emocional, tant en el dia a dia com en moments d’intensitat col·lectiva. Enten(i)ment s’estrenarà el proper divendres, 6 de febrer, a les 11 del matí, amb repetició el dilluns següent a les 4 de la tarda. Peu de foto: