Solsona obre la convocatòria d’ajuts de Cultura d’enguany

Entitats i particulars que creïn i desenvolupin projectes culturals a Solsona ja poden presentar-se a la convocatòria anual d’ajuts de la regidoria de Cultura. Igual com l’any passat, s’hi destinaran fins a 7.000 euros per repartir entre les iniciatives d’un màxim de dues entitats, associacions o col·lectius, una d’una persona física i les festes de barri.
L’única novetat d’aquesta any és el termini de presentació de la sol·licitud per a les festes de barri, que s’allarga fins al 31 d’octubre a fi de facilitar la seva tramitació als organitzadors, ja que la majoria de celebracions es programen a l’estiu. Per a la resta, el termini es tancarà el 31 de maig, com és habitual.
Aquets ajuts es conceben com una doble via de participació en la dinàmica cultural de la ciutat: de l’Ajuntament en les activitats organitzades per les entitats i d’aquests col·lectius en la planificació i programació de l’oferta impulsada pel consistori. També s’entenen com un incentiu a l’impuls de nous projectes o associacions o d’iniciatives puntuals d’entitats ja existents.
Se subvencionaran un màxim de dues propostes presentades per entitats amb un màxim de 2.000 euros cadascuna i un projecte cultural d’una persona física també amb 2.000 euros. Pel que fa a la línia destinada a col·laborar amb les festes de barri, està dotada amb 1.000 euros per repartir entre totes les sol·licituds presentades i contribuir en el 25 per cent de les factures de cada festa. La tramitació es pot fer telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, aquí.
Un nou projecte de l’Orquestra Jezz Club
L’any passat l’única associació que en va resultat beneficiària va ser l’Orquestra Jezz Club per l’arranjament de deu peces musicals del seu darrer projecte i la producció del concert. Se’n presentaran les partitures en un nou repertori i espectacle, titulat Berlín-París-Solsona, el 10 de juliol al teatre comarcal. Aquesta formació, nascuda sota els auspicis de Jezz Club amb la direcció artística d’Eduard Gener i la direcció musical de Javi Juanco, és integrada per onze músics, entre aficionats i professionals, units per la passió pel jazz clàssic.
D’altra banda, un músic va sol·licitar l’ajut per a un enregistrament musical, però va acabar renunciant-hi. Pel que fa als barris, van acollir-s’hi les festes de Sant Antoni de la Plana i el Camp del Molí.