Torà i Sant Llorenç de Morunys arranquen un cap de setmana de Sant Antoni

Dissabte 17 de gener la vila de Torà celebrarà la tradicional festa de sant Antoni, amb una Missa solemne a les 11:00h. Seguidament, a les 12:00h Benedicció de Tractors i Animals, a la Plaça de la Creu. Hi haurà Coca, Xocolata i Mistela per tothom.
Diumenge 18 de gener, a les 2 de la tarda, per cloure la celebració, dinar a Cal Bosch d'Ardèvol. Reserves fins el 14 de gener al la Perruqueria M. Carme o trucant al 619199001 o 973473106.
D'altra banda, Sant Llorenç de Morunys també celebra la Festa de Sant Antoni i Festa Major d’hivern amb esmorzar popular, els tres tombs i altres activitats.
El programa d'activitats s'iniciarà el divendres 16 a les 23 h. amb un ball al bar Jardí a càrrec de Marc Anglarill. A la mitja part, gran rifa d’una espatlla de pernil i un lot de productes de la Vall gentilesa de Cal Ton
El dissabte 17 la festa continuarà a les 08 h. amb un esmorzar popular a la Plaça del Mur, a les 12 h. Missa en honor a Sant Antoni, a les 12:30 h. Cercavila amb els cavalls, a les 13 h. Benedicció dels animals, a les 19 h. Cercavila amb els cavalls acompanyats amb la música de Lluís Atcher. Es finalitzarà a la Plaça Major amb els Tres Tombs. La jornada es clourà a les 23 h. amb un Concert al bar Roller’s amb Back to Texas.