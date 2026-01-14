El pròxim diumenge, dia 18 de gener, Solsona acollirà la seva segona trobada gegantera inspirada en la festivitat ancestral nòrdica Yule, la qual celebra el solstici d’hivern, moment en què les nits eren més llargues i fosques i la llum del dia començava a renéixer. L’esdeveniment l'organitza la Colla Gegantera TonCamp i hi participaran una desena de colles convidades provinents d’arreu de la geografia catalana. Amb motiu de la trobada, es farà una cercavila, en què es recorreran diferents carrers i places del nucli antic de la ciutat al llarg del matí.
La temàtica Yule, conegut també com el Nadal viking, s’escau a la perfecció amb els Nòrdics de Noruega, dos gegants de la colla solsonina que estan l’un sobre l’altre i que presenten una estètica inspirada amb la dels poblats germànics de l’antiguitat. En aquestes festes, els vikings se solien reunir al voltant del foc, compartint històries cantant i bevent, com apunta el president de la colla gegantera, Toni Camps.
La jornada s'iniciarà a les 09:30 h del matí, amb la plantada a la Plaça del Camp, mentre que la cercavila començarà a les 11:00 h. Dues hores més tard, a les 13:00 h, finalitzarà la cercavila i es realitzarà els tradicionals balls a la Plaça.
A més, durant tota la jornada, la Xaranga Estrella Band amenitzarà la trobada.
Les colles invitades són les següents:
- Gegant d’Olesa de Bonesvalls.
- Capgrossos de Martorell.
- Gegants de les Borges Blanques.
- Gegants de Sant Joan d’Espí.
- Vallbona d’Anoia.
- Gegants de Sant Joan de les Abadesses.
- Gegants de Manlleu.
- Gegant Boig de Moià.
- Nanos i Gegants de Vinaròs
- Ribes de Freser
- Gegants de Sarrià de Barcelona