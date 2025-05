Xerrada sobre els joves i el masclisme a Solsona

Contra el masclisme, què hi podem fer? Per donar resposta a aquesta pregunta que es plantegen famílies, mestres i professionals que tracten amb adolescents i joves, El 6-Servei d'Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal organitza una xerrada a càrrec de la psicòloga i experta en gèneres i violències masclistes Núria Becerra Vilatovà. Serà el divendres 30 de maig a les 19 h a la sala cultural de l'ajuntament de Solsona.

La ponent aproparà el públic a la realitat d'una nova generació de joves i parlarà de com acompanyar-los com a persones adultes per evitar les actituds masclistes. En aquesta sessió s'hi abordaran conceptes com la masculinitat, els feminismes, el gènere i la identitat i es resoldran els dubtes que puguin sorgir.