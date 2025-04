Aquest dissabte, Solsona seguirà la final de Copa des de la Plaça del Camp

Era el maig de l’any 2012 quan Joventut Solsonina instal·lava per últim cop una pantalla gegant a la plaça del Camp per seguir en directe la final de la Copa del Rei de futbol. Ara, més de 10 anys després, l’entitat torna a apostar per oferir aquest esdeveniment en directe.

Aquest proper dissabte dia 26, a partir de les 19h de la tarda, la plaça del Camp es convertirà en l’escenari de la prèvia del partit, amb la música del DJ Monty. Poc abans que comenci l’enfrontament, Joventut Solsonina té preparada una sorpresa que els solsonins més joves fa temps que reclamen. Quina sorpresa? Ho sabrem aquest dissabte pels volts de les 21.45h. Tot plegat anirà acompanyat d’un sopar popular a base d’entrepans de botifarra. Els tiquets es poden adquirir anticipadament a l’apartat de tiquets de l’aplicació Solsona 24/7 al preu de 4€. Durant tot l’acte hi haurà servei de barra i la plaça estarà habilitada amb taules i cadires perquè tothom pugui veure el partit amb comoditat.

Quan l’àrbitre xiuli l’inici del partit, tothom qui s’aplegui a la plaça del Camp podrà veure en directe el partit a través d’una pantalla gegant que s’hi instal·larà. A la mitja part, els alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Arrels II tenen preparat un sorteig que els servirà per recaptar fons pel seu viatge de fi de curs a París. Quan hagin sortit els guanyadors del sorteig, el públic podrà gaudir del desenllaç del partit entre el FCBarcelona i el Reial Madrid.

Joventut Solsonina vol agrair la col·laboració i les facilitats a l’Ajuntament de Solsona i a l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona. També vol fer un agraïment especial a l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret per la paciència i el suport.

Ens veiem dissabte!