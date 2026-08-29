El 3x3 de bàsquet de Solsona reuneix aquest dissabte 19 equips a la plaça del Camp

El CB Solsona celebra aquest dissabte 29 d’agost, el 32è Torneig 3x3, que convertirà un any més la plaça del Camp en l’escenari de la festa del bàsquet al carrer. L’edició d’enguany, que s’emmarca en l’inici dels actes del 50è aniversari del club, reunirà 19 equips distribuïts en tres categories: 10 de la categoria júnior-sènior, quatre d’infantil-cadet i cinc de premini-mini.
La jornada començarà a les 9 del matí i es desenvoluparà amb quatre cistelles repartides per la plaça del Camp. Els encontres tindran una durada de 12 minuts a temps corregut, en una jornada que combinarà competició, bàsquet de carrer i ambient festiu.
Una de les principals novetats d’aquesta 32a edició és que, per primera vegada en la història del torneig, la categoria júnior-sènior tindrà premis en metàl·lic. L’equip campió rebrà 200 euros, mentre que el subcampió n’obtindrà 100, un nou al·licient per a una categoria que enguany concentra més de la meitat dels equips participants.
La competició arrencarà a les nou del matí amb la fase de grups i anirà avançant fins a les eliminatòries. Les semifinals de premini-mini estan programades per a les 12 h, mentre que les de cistella alta —infantil-cadet i júnior-sènior— començaran a les 13.30 h. Les primeres finals arribaran a les 12.45 h, per als petits, i les de les categories superiors es disputaran a la tarda, a partir de les 17 h. La jornada també inclourà el tradicional concurs de triples a les 16 h.
A més, part de l’activitat tindrà l’ambientació musical de DJ RoRo, que posarà música a una jornada pensada per viure l’esport de la cistella més enllà de la pista en una de les cites esportives més clàssiques de l’estiu solsoní. Enguany, el club confia que la plaça del Camp torni a ser durant tota la jornada un punt de trobada per als jugadors i jugadores, les famílies i els aficionats al bàsquet, en una nova edició de la festa del bàsquet al carrer.
El 32è Torneig 3x3 de bàsquet de Solsona és organitzat pel CB Solsona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i el patrocini de Construccions Clotet, Pentex, Ral, Cal Jaumet del Forn i Camps Forn-Pastisseria